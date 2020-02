Latvala võrdles karjääri hirmsaimat avariid ja Tänaku väljasõitu Monte Carlos: Otil oli õnne

Kogenud soomlane on isegi pidanud raskete väljasõitudega rinda pistma. Kõige hullem neist toimus 2009. aastal Portugalis, kus ta sõitis teelt välja ning rullus kuristikust alla.

Tänavu kindlasti Rootsi ja Soome MM-etappidel sõitev Latvala lisas, et tänapäeva ralliautod suudavad taluda väga raskeid lööke. «Kõige hullem on, kui masin jääb pärast tugevat pauku järsku seisma. Õnneks Tänakul nii ei läinud. Autod on viimase kümne aastaga muutunud oluliselt turvalisemaks,» ütles meie põhjanaaber.