Täna otsepilt ⟩ Kalev/Cramo jahib Siberis lähirivaali vastu võitu, et kindlustada Ühisliiga viiendat kohta

Detsembri alguses õnnestus Kalevil kodusaalis Siberi klubi võita ning haavatavad on nad praegugi. Eesti meisterklubi tuleb mängule kahe järjestikuse võidu pealt, Jenissei on aga kaotanud viis mängu jutti, viimati jäädi kodus 83:85 alla Permi Parmale.

Liigatabelis lahutab kaht meeskonda aga kõigest üks võit. Kalev (7 võitu, 8 kaotust) hoiab viiendat kohta, Jenissei (6-9) on 11. real. See tähendab, et võitlus on väga tihe ning iga mäng omab ülisuurt tähtsust.