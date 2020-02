Ogier saab üle pika aja Rootsi rallil kergemalt hingata: loodan sellest kasu lõigata

«Rootsi ralli on meile olnud õnnelik paik, jahime kõrgemaid kohti ka sel aastal. Monte Carlo andis meile palju enesekindlust. Uued sõitjad tunnevad end autos mugavalt: usun, et suudame ka Rootsis väga hea tulemuse teha,» sõnas tiimipealik Tommi Mäkinen pressiteate vahendusel.

«Armastan Rootsi rallit, lumi teeb selle maagiliseks. Mul on sellelt etapilt häid mälestusi, aga viimastel aastatel pole eriti lihtne olnud. Tõenäoliselt on rolli mänginud tõik, et olen alati esimesena startinud (Ogier läks Rootsi rallile MM-sarja liidrina seitse hooaega järjest - toim.). Tänavu on olukord veidi teine, nii et üritan sellest kasu lõigata,» jutustas Monte Carlos teisena lõpetanud Sebastien Ogier.