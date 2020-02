Tänak Rootsi ralli eel: tunnen end iga päevaga paremini, saime Montest väga kasuliku õppetunni

«Pärast Montet olen end iga päeva üha paremini tundnud. Saime sealt väga kasuliku õppetunni: teame nüüd, et igal korral peame uue lõigu läbimisel keskenduma oluliselt rohkem kui varem,» sõnas Tänak Hyundai tiimi pressiteates.

«Rootsi rallil võistlemine on alati eriline, eriti, kui olud on jäiseid ja lumised. Meile on väga tähtis teenida mõned punktid ja samm-sammult edasi minna. Oleme esimest korda Hyundaiga lahtisel pinnasel, aga loodetavasti suudame hea tulemuse teha.»