Otsepilt ja -blogi ⟩ Uibo ja Saluri andsid 60 m jooksuga punkte ära

Enne võistlust:

Rahvusvahelisel mitmevõistlusel osalevad kümne riigi sportlased. Lisaks Eesti mitmevõistlejatele asuvad võistlustulle Ukraina, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Suurbritannia, Norra, Soome, Iirimaa ja Läti mitmevõistlejad.

Meeste seitsmevõistlusel on osalejaid 16. Starti on tulemas kolm mitmevõistlejat, kelle tippmargid on tugevamad kui 6240 punkti. Hiljuti lisandus osalejate nimekirja Doha MMil kümnevõistluses hõbemedali pälvinud Maicel Uibo.

2018. aastal sisemaailmameistrivõistlustel pronksmedali saavutanud Uibo isiklik rekord on 6265 punkti. Paremuselt teise isikliku tippmargiga on Tallinnasse tulemas ukrainlane Aleksei Kasjanov, kes on seitsme alaga kogunud 6254 punkti. Esmakordselt on Lasnamäe kergejõustikuhalli tulemas Euroopa valitsev sisemeister Jorge Urena Hispaaniast, kelle seitsmevõistluse tippmargiks on 6249 punkti.

Kohale on tulemas ka kaks prantsuse mitmevõistlejat, Ruben Gado ja Jeremy Lelievere, isiklikud rekordid on vastavalt 6014 ja 5997 punkti. 6000 punktist tulemust võib oodata ka Paweł Wiesiołekilt Poolast. Seni on mehe seitsmevõistluse tippmargiks 5986 ning kümnevõistluses 8204.

Eesti esinumbrid üheteistkümnendat korda toimuval Rahvusvahelisel mitmevõistlusel on Uibo (isiklik rekord 6265 p) ja Karl Robert Saluri (6051 p). Tugevamatest Eesti mitmevõistlejatest on stardis veel ka Taavi Tšernjavski (5762 p), Hans-Christian Hausenberg (5804 p) ning juba tänavu võistelnud ja isikliku rekordi 5807 punktini seitsmevõistuses viinud Risto Lillemets. Stardinimekirjast leiab ka Mikk-Mihkel Arro, kelle isiklik rekord 5825 punkti pärineb aastast 2009.

Isiklikud rekordid:

Maicel Uibo 6265 (7,20; 7.41; 14.30; 2.17; 8,19; 5.30; 2.38,51)

Jorge Urena 6249 (6,91; 7.62; 13.96; 2.04; 7,85; 5.00; 2.40,06)

Karl Robert Saluri 6051 (6,79; 7.58; 14.41; 1.86; 8,33; 4.96; 2.36,92)

Risto Lillemets 5807 (7,16; 7.00; 13.92; 2.07; 8,24; 5.00; 2.52,11)

Hans-Christian Hausenberg 5804 (6,91; 7.43; 12.75; 2.04; 7,97; 4.98; 3.08,25)

Taavi Tšernjavski 5762 (7,21; 7.04; 14.06; 1.98; 8,28; 4.78; 2.41,48

Naiste viievõistluses on stardinimekirjas 23 mitmevõistlejat, sealhulgas 15 välisvõistlejat. Nimekamad viievõistlejad saabuvad meile Ukrainast – Eesti kergejõustikuhuvilistele hästi tuntud 2013. aasta seitmevõistluse maailmameister Hanna Kasjanova (4748 p) ja U20 vanuse maailmarekordiomanik Alina Šuhh (4608 p), viimane neist on Tallinnas käinud kolmel aastal ning triumfeerinud neist kahel korral.

Esmaskordselt teeb Rahvusvahelisel mitmevõistlusel kaasa Hispaaniast pärit tulevikutäht Maria Vicente. Noorele eale vaatamata on Vincente võitnud juba U18 maailma- ja Euroopa meistritiili ning on ka valitsev U20 Euroopa meister seitsmevõistluses. Samuti hoiab Hispaania rahvusrekordit viievõistluses tulemusega 4412 p. Eelmainitud kolmele naisele pakuvad veel konkurentsi Adrianna Sulek Poolast (4385 p), ukrainalannad Rimma Buinenko (4323 p) ja Darina Sloboda (4322 p).