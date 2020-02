NIMEKIRI ⟩ Need 20 Eesti parimat BMX-ratturit ja rulatajat kaitsevad Simple Sessionil kodumaa au

Suurvõistluse korraldaja Mario Kalmre sõnul on neile endalegi üllatus, et Simple Session jubaoma 20. sünnipäeva tähistab, sest algas ju kõik siiski aastal 2000 väiksemõõtmelise rulapargiavaüritusena ning toona liigselt pikki tulevikuplaane ei peetud. «Tartus alustades ei osanud me isegi unistada, et ka aastakümneid hiljem selles samas festivalirütmis elame,» rääkis Kalmre ning kutsus kõiki Suurhalli võistlusele maailma tippudele ja ennekõike muidugi eestlastele kaasa elama. «Aastad on näidanud, et ühte ja konkreetset n-ö profiili Sessioni külastaja kohta kokku panna ei saa ning ekstreemsport on huvitav väga erineva vanuse ja elustiiliga inimestele.»