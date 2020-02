OTSEBLOGI ⟩ Eesti alistas Austria, tõusis alagrupis teiseks ja pääses play-off-matšile!

Päeva esimeses duellis alistas Elena Malõgina (WTA 553.) 7:6 (5), 6:2 Melanie Klaffneri (WTA 525.). Teises lahingus kindlustas Eestile matšivõidu Anett Kontaveit (WTA 22.), võites 6:1, 6:2 Julia Grabherit (WTA 221.). Et meie paarismängu eel selgus juba asjaolu, et Kreeka on kaotanud Itaaliale 0:3, muutis see viimase kohtumise tabeli seisukohalt tähtsusetuks. Paarismängus tulid väljakule Valeria Gorlatš ja Saara Orav, kes pidid tunnistama Melanie Klaffneri ja Sinja Krausi 6:2, 4:6, 6:0 paremust.