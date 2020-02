Läti tippkorvpallur avaldas üllatava pensioniplaani

Tagamehe sõnul on koerad olnud tema elu lahutamatuks osaks ning ta ei kujuta oma elu neljajalgse sõbrata ette. Praegu on Strelnieksi, tema abikaasa ja nende tütre kõrval pereliikmeks beagle Zeus.

«Valisin selle tõu, kuna tegemist on keskmise suurusega koeraga ning me elame korteris. Suurel koeral on rohkem ruumi vaja. Zeus saab nautida pikki jalutuskäike, tänu millele pole korter talle probleemiks,» rääkis Strelnieks Euroliiga koduleheküljel ilmunud intervjuus.

Tõsi, kui korvpallihooaeg on läbi ja kalender näitab suve, saadab Strelnieks Zeusi oma vanemate juurde. Seal on suur aed ja beagle saab teiste koertega joosta.

Lätlase sõnul pole olemas halba koera - ebameeldivalt käituvad need loomad, keda on halvasti koheldud või valesti treenitud. «Kui koera igapäevaselt austusega suhtuda ja armastust välja näidata, on nad alati õnnelikud.» Seega pole mingi ime, et Strelnieks soovib pärast karjääri hakata koeri aretama.

Samuti soovib ta aega pühendada koerte psühholoogia õppimisele. «Zeus on üldiselt väga rahulik, aga mõnikord läheb ta veidi agressiivseks. Me ei tea täpselt, miks, aga seegi on üks põhjus, miks soovin neist rohkem teada saada. Miks hakkavad nad ühtäkki teistmoodi käituma?»

Strelnieksi lemmikkoerad on dobermannid. «Tegu on erilise tõuga, kes vajab palju kannatust. Samas meeldib mulle väga, et kui neid õigel viisil kohelda, on nad suurepärased pereliikmed. Tõsi, võite anda mulle ükskõik, millise tõu - ma olen õnnelik igal juhul!»