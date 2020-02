Rallimaailma suurnimed laulsid M-Spordile hosiannat

M-Spordi eduloos on rolli mänginud mitmed maailmameistrid ja tippsõitjad, kelle hulgas on ka kaks eestlast - valitsev MM-sarja tšempion Ott Tänak ja tema mentor Markko Märtin.

Samuti kaks korda ihaldatud trofee pea kohale tõstnud Marcus Grönholm lisas, et tal on suur au olla M-Spordi imelises seerias osaline. Teine soomlane Mikko Hirvonen kostis, et tiimi saavutus on päris uskumatu.