Malõgina: võit maitseb hästi, sest võistkond võitis

Kontaveidil polnud seejärel raskusi Julia Grabheri alistamisega 6:1, 6:2. Ta tegutses energiliselt ja kinnitas, et ei lasknud võidukohustusel ennast segada. «Keskendusin enda mängule. Naiskonna meeleolu on praegu mõistagi väga hea. Pärast Kreekalt saadud kaotust ei osanud keegi arvata, et meil üldse tekib võimalus edasi saada. Õnneks lõppesid teised matšid sobiva tulemusega ja me ise suutsime Austriat võita,» vaagis kontaveit.