Üllatava võimaluse saanud Tänaku tiimikaaslane: Adamo ütles, et ma teda usaldaksin

«Muidugi on see suurepärane võimalus. Ma ei teadnud täpselt, milliseks hooaeg kujuneb, aga Adamo ütles mulle, et ma teda usaldaksin. Olen seda teinud alates ajast, mil temaga esimest korda suhtlesin. Andrea ütles, et hoiab minu huve meeles ja kui mõni šanss tekib, annab ta mulle võimaluse,» rääkis Breen, kes sõidab tänavu Hyundaiga ka EM-sarjas.