Guardiola: Messi jääb Barcelonasse, see on minu soov

32-aastane Messi on kogu karjääri mänginud Barcelonas, kuid tema lepingus on klausel, mis lubab tal eeloleval suvel klubist lahkuda, kirjutab BBC. Guardiola, kes tuli Messiga Barcelonas aastatel 2008-2012 kolmekordseks Hispaania meistriks ja kahekordseks Meistrite liiga võitjaks, arvates lõpetab Messi karjääri Barcelonas.

«Messi mängib Barcelona eest. Ta jääb sinna. See on minu soov,» lausus Guardiola ajakirjaniku pärimise peale. «Ma ei hakka rääkima teiste klubide mängijatest. Arvan, et Messi lõpetab oma karjääri Barcelonas,» lisas hispaanlasest juhendaja.