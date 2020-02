Keeruline olukord: Vettel soovib liituda Red Bulliga, aga see pole võimalik

Vetteli kehtiv leping Ferrariga saab läbi pärast 2020. aasta hooaega. Tema liitumine Red Bulliga on ebatõenäoline, sest samas meeskonnas on juba kõrgepalgaline hollandlane Max Verstappen, kes on lepinguliselt seotud Red Bulliga kuni 2023. aasta hooaja lõpuni.

«Sebastian on neljakordne maailmameister ja tal on teatud rahalised nõudmised, kuid kuna meil on Verstappeniga pikaajaline leping, mis pole eriti odav, siis me ei saa endale teist tippsõitjat lubada. Sebastian võib Red Bulliga liituda madala palgaga, aga me ei saa seda temalt küsida,» kommenteeris Marko.