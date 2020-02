Triumfeerinud Lehis: pidin võitu tükk aega seedima

Olgugi, et paberil oli kindlasti favoriidiks rumeenlanna, siis Lehisel teadis, kuidas tuleb tema vastu vehelda. Nimelt jäi 2015. aasta MMil selles paaris peale just eestlanna. «Tegemist oli väga raske lahinguga, sest rumeenlanna on viimasel ajal väga heas hoos olnud. Ma proovisin rahulikuks jääda ja hambad ristis iga torke eest heidelda,» selgitas Lehis.