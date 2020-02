Intervjuu ⟩ 40-aastane BMX-legend: hea kukkumine võib mõjuda samamoodi nagu edukas trikk

Tellijale

Ryan, sa andsid BMXile sõrme 11-aastaselt. Kas see oli sinu nooruspõlves ala, mis oli noorte seas lahe?

Miks just rattasõit?

Ma lihtsalt nautisin seda vabadust, mis rattasõit mulle andis. Ma jõudsin sellega igale poole kiiremini. See oli minu jaoks võimalus muutuda iseseisvaks. Ma polnud enam sõltuvuses sellest, et ema või isa mind kusagile autoga viiksid. Hüppasin lihtsalt ratta selga ja läksin. Küsimus polnud ainult selles, et mulle meeldivad trikid, vaid ratas oli minu jaoks praktiline.