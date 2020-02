Rovanperä: ootan Rootsi rallit väga, kuna seal saame autost palju rohkem välja suruda

Kuigi Toyota sõitjad on veidi keerulises seisus, siis nende noorim sõitja Kalle Rovanperä läheb Rootsi väga suurte ootustega. «Yarisega lumel sõitmine on lihtsalt nauding. Sõitsime ühe ralli jaanuaris Lapimaal ning sellega on meil hea põhi laotatud,» selgitas noor soomlane. «Kuigi pean tunnistama, et Rootsis ootavad meid ees hoopis teised olud, kuna seal lihtsalt pole väga lund. Sellegipoolest ootan Rootsi rallit väga, kuna seal on hoopis lihtsam sõita ja saame autost palju rohkem välja suruda.»