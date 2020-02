Ott Tänak: minu tausta teades pole avariid midagi uut

«Avariisid tuleb rallimaailmas ette ikka ja jälle, mõni kergem, mõni raskem. Minu tausta teades, siis avariid ei ole mulle midagi uut ja neid on ennegi ette tulnud. Kui mingi intsident on juba toimunud, siis tagantjärele seda enam muuta ei õnnestu, seega juhtunust tuleb omad järeldused teha ja tulevikus lihtsalt paremini toimetada,» ütles Tänak Betsafe´ile antud intervjuus.

Sel nädalal toimuv Rootsi ralli peetakse kehvade ilmaolude tõttu lühendatud kujul. Praegu pole veel teada, kas olud on etapile omaselt lumised või tuleb sõitjatel mudas mütata. Kõige olulisem on siiski, et võistlus toimub.

«Talv on olnud erakordselt soe ja seetõttu on korraldajad pidanud tegema tööd, et võistlus siiski võimalikult talvistes oludes toimuma saaks. Loomulikult on meie kõigi suurimaks prioriteediks ohutus ja seepärast käitume vastavalt korraldajate ja FIA poolt antud juhistele, et tagada maksimaalne turvalisus kõikidele osapooltele,» sõnas Tänak.