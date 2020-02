Kalev/Cramo peatreener: ma ei saa öelda, et minu mängijad ei võidelnud

«Õnnitlen Jenisseid võidu puhul, nad väärisid seda. Nende mängijad võitlesid kõvasti. Ma ei saa öelda, et minu mängijad ei võidelnud, kuid midagi ei töötanud. Kalev/Cramo peab näitama väga kõrgel tasemel korvpalli, et VTB liigas võite teenida. Paraku täna polnud see päev,» sõnas Štelmahers VTB Ühisliiga kodulehel.