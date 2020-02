Sildaru põlvevigastusest: iga päevaga läheb paremaks

Suurt hirmu, et vigastus võib tõsiseks osutada, 17-aastasel Sildarul polnud. «Üldiselt saab sportlane ise aru, kas tegu on tõsise vigastusega. Sain ise ka aru, et midagi hullu ei olnud. Uus-Meremaa füsioterapeut vaatas mind kohe üle ka. Teiste vigastuste riski vältimiseks otsustasin edasi mitte suusatada. Kui üks koht on valus, hakkad teisega seda kompenseerima ja nii on vigastuste risk palju suurem,» sõnas ta.