Maruvihane Bryanti lesk: olen pahane, et ma pole Kobe ja Gigiga

Spordilegendi abikaasa Vanessa sõnas sotsiaalmeedias, et ta pole eriti soovinud oma tundeid sõnadesse panna. «Minu aju keeldub uskumast, et nii Kobe kui ka Gianna on läinud. Ma ei suuda mõlema kaotusega samal ajal toime tulla.

Ma nagu üritaks mõista, et Kobe on surnud, kuid mu keha ei suuda aktsepteerida fakti - Gigi ei tule minu juurde kunagi tagasi. See tundub vale. Miks peaks mina taas järjekordseks päevaks ärkama, kui minu tütrel pole seda võimalust?! Olen maruvihane. Tal oli elus veel palju teha.

Ühel hetkel sain aga aru, et pean olema tugev ja toeks oma kolmele tütrele. Olen pahane, et ma pole Kobe ja Gigiga, kuid olen tänulik Natalia, Bianka ja Capri üle. Tean, et see, mida ma tunnen, on normaalne. See on osa leinast. Sooviksin väga, et Kobe ja Gianna oleksid meiega ja see õudusunenägu saaks lõpu. Palvetan kõikide õnnetuses hukkunute eest,» lisas 37-aastane naine.