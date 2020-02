Latvala: me ei pea Rootsi MM-rallil kellelegi midagi tõestama

Kogenud soomlane sõitis mullu Toyotas täishooaja, kuid ei teeninud tänavuseks lepingut. Sellest hoolimata kihutab ta kindlasti Rootsi ja Soome MM-rallidel, et ennast pildis hoida.

«Võtame Rootsi etappi teisiti kui 2019. aasta võistlusi. Tänavu on esimene kord üle pika aja, mil teen kaasa ainult valitud rallidel,» ütles Latvala Autospordile. «Tunnen suurt rõõmu, et olen Toyotas tagasi ja saan nendega sõita.»

34-aastane roolikeeraja on Yaris WRCd enne Rootsit ka testinud, mis aitab sõidutunnetust leida. «Nüüd lähme Juhoga rallile, kus me ei pea kellelegi midagi näitama. Teeme lihtsalt oma tööd ja küll siis näeb, milliseks tulemus kujuneb.»

Hänninen on eelkõige tuntud sõitjana, kes on osalenud 56 MM-rallil. Võitu tal ette näidata pole, küll aga tõusis ta ühe korra poodiumile, olles 2017. aastal Soomes kolmas.

Rootsi ralli toimub ebatavaliselt sooja talve tõttu lühendatud kavaga, kui sõidetakse 11 kiiruskatset kogupikkusega 171,64 km. Kuna lund suurt pole, puudub ka pedaalitallajatel võimalus kasutada lumevallide abi, kui auto peaks käest ära minema. «Võistlustrassil on veidi jääd, lisaks on välja tulemas üha rohkem kruusa,» lisas Latvala. «Arvan, et pidamine saab hea olema ning kiirused suured.»