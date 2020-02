Järelvaadatav ⟩ Kolmest kolm! Tallinna Selver ei loovutanud TalTechile geimigi

Selver hoiab liigatabelis kolmandat kohta, 21 mänguga on teenitud 43 punkti. TalTech asub seitsmendal positsioonil 18 punktiga, olles mänginud 20 kohtumist. Omavahelistes liigamängudes on seni mõlemal korral olnud parem Selver, TalTechi hammas pole peale hakanud. Tulemused 3:1 ja 3:0.

Liiga liider on Saaremaa, kes on 22 mänguga kogunud 56 punkti. Teine on mängu vähem pidanud Tartu Bigbank 52 punktiga ja kolmas Selver (43 punkti, 21 mängu). Neljas on Jekabpilsi Luši (41 punkti, 21 mängu) ja viies Pärnu (33 punkti, 22 mängu).