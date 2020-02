Ott Tänak: peame keskenduma rohkem kui kunagi varem

Tänak jätkas: «Rootsis sõitmine on alati väga eriline, eriti siis, kui seal on külmad ja jäised tingimused. Pidamine piikrehvidega on maksimaalne ja annab suurepärase tunde. Meie jaoks on oluline mõned punktid tagasi saada ja minna samm-sammult paremaks. See on meie esimene kord sõita Hyundaiga sellistel teedel, kuid loodan, et suudame saavutada hea tulemuse.»