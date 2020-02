Foto ⟩ Rootsile kergejõustikus tiitlivõistluste medali võitnud teivashüppaja vahetas sugu

«Olen kogu aeg olnud tüdruk, kuid teesklesin poissi. Viie aasta eest taipasin, et see ei ole enam vajalik. Ma pidin midagi muutma,» ütles 48-aastane kergejõustiklane.

Tänaseks on Eriksson kapist välja tulnud ning elab elu naisena. Ta on läbinud hormooniteraapia ning lasknud opereerida enda nägu. Samuti on ta seaduslikult naine. Viimase etapina on järele jäänud veel soovahetuseoperatsioon, mille ootejärjekorras Eriksson praegu on.