Järelvaadatav ⟩ Juventus alistas Balotelli koduklubi, Ronaldo platsile ei pääsenud

Juventus jätkab tabeliliidrina, olles 24 mängust teeninud 57 punkti. Ühe mängu vähem pidanud Milano Inter jääb torinolastest vaid kolme punkti kaugusele. Brescia võitleb püsimajäämise nimel: 24 mängust on teenitud 16 punkti, millega paiknetakse eelviimasel tabelireal.

Juventus on võitnud viimased kaheksa Saapamaa meistritiitlit, kuid käimasoleval hooajal on neil kaks suurt konkurenti - Milano Inter ja Rooma Lazio. Neist esimene juhib tänu paremale väravatevahele tabelit, Lazio jääb 54 punkti kogunud Juventusest ja Interist maha ühe silmaga.

Torino klubi eest on taas säranud Cristiano Ronaldo. 35-aastane jalgpallimaailma superstaar on löönud liigas 20 väravat, vähemalt ühe tabamuse on ründaja kirja saanud tervelt viimases kümnes Serie A kohtumises.