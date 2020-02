Järelvaadatav ⟩ Pärnu Võrkpalliklubi alistas TalTechi kuivalt

Liidrikohal läheb viimastele põhiturniiri mängudele vastu Saaremaa Võrkpalliklubi, kel on 22 mänguga kogutud 56 punkti. Järgnevad Bigbank Tartu 52 punktiga (21 mängu), Selver Tallinn 46 punktiga (22 mängu) ja Jekabpilsi Luši 41 punktiga (22 mängu). Pärnu on 36 punktiga viies (23 mängu) ja TalTech Eesti klubidest seitsmes 18 punktiga (22 mängu).

Tabeliseisu vaadates oleks lihtne öelda, et Pärnu on võrdlemisi kindel favoriit. Suvepealinlased on 22 mänguga kogunud 33 punkti, TalTechi kaukasse on 21 kohtumisega lisandunud 18 silma.