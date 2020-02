Pühapäeval kell 18.25 on eetris rallisaate «Rallireporter» teine osa. Tänases episoodis tehakse tagasivaade lõppenud Rootsi etapile ja uuritakse, kui kallis on maailmameistri kasvatamine. Lisaks kohtutakse ühe põneva Tänaku fänniga ning uuritakse, mis mees on rallifotograaf Timo Anis.