Järelvaadatav ⟩ Klavani ja Cagliari võidupõud sai jätku

Tänane kaotus tähendab, et Cagliari pole võidurõõmu saanud maitsta detsembri algusest saadik. Viimasest kümnest kohtumisest on teenitud neli viiki ja kuus kaotust.

Seetõttu pole mingi ime, et Cagliari on tabeli tihedas keskosas kukkunud kaheksandaks. Neil on koos 32 punkti ning Euroopa liigasse viiv kuues koht on vaid kahe silma kaugusel, aga raugenud hoog ei anna põhjust optimismiks.