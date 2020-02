Taaramäe läheb Aafrikasse tulemust sõitma: loodan löögihoos olla

«Nende kahe tuuri pealt tahaks hoo sedavõrd korralikult üles saada, et Rwandas, pisut lahjemas konkurentsis, tulemust teha. Eelmisest aastast on olud tuttavad, loodan olla löögihoos. Tiimi boss tuleb meil ka sinna. Võib-olla õnnestub end sedavõrd heast küljest näidata, et pääseks märtsi keskel peale ka Tirreno – Adriatico velotuurile. Endal on kihk seda sõita. Tean, et kohad on põhimõtteliselt täis, kuid heas seisus mehi vaevalt eemale jäetakse. Kui normaalselt liigun, võiksin ikkagi tiimi pääseda,» vaagis Taaramäe võimalikke stsenaariume.