Verstappen agressiivsest sõidustiilist: kui te ei taha seda näha, siis pange autosse robot

Verstappen saabus vormel-1 sarja 2015. aastal ja kogus tähelepanu oma agressiivse sõidustiili poolest. Ehkki paljud konkurendid olid algul selle suhtes kriitilised, rääkis hollandlane, et sõidab reeglite piires. Sellegipoolest muutis Rahvusvaheline Autoliit mõningaid regulatsioone, mis on seotud pidurdamisega manöövrite ajal.

«Mõnikord tuleb sõita agressiivselt ja mõnikord mitte. Juhtub ka vigu,» lausus Verstappen väljaandele Auto Zeitung. «Kui te ei taha seda näha, siis pange autosse robot. Kuid vigade tegemine on üsna hea, sest ainult nii on võimalik õppida. Kui sõidad piiri peal, siis on lihtne vigu teha. Tähtis on nendest õppida.»