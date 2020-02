Nõmme Kalju soetas kaitseliini ukrainlase

«Soovin tänada Nõmme Kalju meeskonda, kes võttis mind soojalt vastu. Mitmed kohtumised klubi tehnilise personali ja presidendiga on olnud põhjalikud ning mul on hea ülevaade sellest, kuhu liigume ja mida minult oodatakse. Olen õnnelik Kaljuga liitumise üle ja pingutan meeskonna eesmärkide nimel maksimaalselt,» kommenteeris Veremejev klubi kodulehekülje vahendusel.

Nõmme Kalju peatreener Marko Kristal: «Tundsime vasakkaitsjast puudust ja nüüd on see küsimus väärt täienduse näol lahenduse leidnud. Veremejevi testperiood Kaljus on möödunud töiselt, oleme üksteist tundma õppinud ja otsustanud koos edasi minna.»