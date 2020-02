Miks ei lähe korvpallur Henri Drell pärast kaotust enam kunagi linna peale?

Eesti koondislase sõnul oli alguses välismaale minek väga raske ning pärast esimest paari kuud mõtles ta tõsiselt koju naasta. «Elad 15 aastat ühes kohas, sul on sõbrad ja kõik olemas ning lähed siis järsku minema...,» selgitas Drell Kanal 2 saates «Õhtu!».

19-aastane korvpallur rääkis, et Bambergis sai ka rumalusi tehtud. «Oli laupäev, kaotasime kohtumise, aga mängisime hästi. Läksime ühiselamusse tagasi ning panime pead kokku, et mida teha. Kõigil oli allajäämise tõttu kurb ja paha meel.

Läksime Bambergis välja. Linnas sattusime mingisse baari või klubisse ja tantsisime. Seal oli mingi mees, utsitasin teda tantsima, aga siis selgus, et tegu oli meie võistkonna abitreeneriga.

Järgmise päeva õhtul kell 18 tuli sõnum - homme kell 06.00 on trenn, tavaliselt oli harjutuskord kell 10. Mõtlesime poistega, et vahet pole, teeme trenni ära.

Läksime kohale ja treenerid olid väga solvunud. Nad ütlesid, et meil on poolteist tundi aega joosta korvpalliväljakul 100 otsa edasi-tagasi. Kes selle ajaga ei jõua, jookseb teises trennis edasi. Peale kaotust ei lähe ma enam kunagi välja, ainult siis, kui võidame.»

Praegu kuulub Drell Itaalia kõrgliigatiimi Pesaro ridadesse. Käimasoleval hooajal on 205 cm pikkune ääremängija saanud platsile keskmiselt 17,1 minutiks, millega on visanud 4,8 punkti ja võtnud 2,1 lauapalli. Tema sihiks ja sooviks on jõuda maailma tugevaimasse liigasse NBA.