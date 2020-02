PM Rootsis. Video ⟩ Neuville viitas, et rallil võib veel katseid ära jääda

Kehv talv tähendab, et Rootsi ralli võistlustrass on algselt planeeritust peaaegu poole lühem. Kokku sõidetakse reedest pühapäevani vaid kümme katset kogupikkusega 169,74 km.

Suurimat probleemi valmistab soe ja vihmane ilm, mistõttu ei kata teid pahatihti jääkiht, vaid kruus. Piikrehvidega sõites valmistab see aga muret, kuna naelad kuumenevad kiiremini üle, lendavad rehvist välja ja seetõttu kannatab pidamine.

«Kummaline on siin olla,» märkis Neuville Postimehele. «Oludki on imelikud. Meil pole palju infot, milline saab viimane võistluskava olema,» viitas hooaja avaetapi Monte Carlos võitnud belglane, et kiiruskatseid võib lõpuks olla veelgi vähem.