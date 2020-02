Ajax müüb taas ühe staari? Rünnakuliider on liikumas Chelseasse

26-aastase Maroko koondislase arvel on sel hooajal 29 mänguga 8 väravat ja 21 väravasöötu. Sky Sportsi teatel on Ajax lähedal 38 miljoni naela (45 miljonit eurot) suurusele lepingule Londoni Chelseaga, mille kohaselt lahkuks Ziyech suvel. Chelsea peatreener Frank Lampard soovis marokolasest pallivõlurit enda käe alla juba eelmise kuu üleminekuaknas, kuid Ajax tahtis meest hoida suveni. Ent läbirääkimised jätkusid ja on jõudnud lõpusirgele. Sky andmetel on Ziyech Chelseaga isikliku lepingu tingimustes jõudnud kokkuleppele.