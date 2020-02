PM Rootsis. Video ⟩ Sebastien Ogier: esimese kiiruskatse ärajätmine oli kindlasti õige otsus

Esialgu pidi neljapäeva hommikul toimuma testikatse ning õhtul esimene võistluskatse. Neist viimane jääb aga ära: sõidetakse küll samal ajal ja teel, ent teise testikatsena. Toyota piloot Sebastien Ogier usub, et korraldajad tegid õige otsuse.

«Arvan, et see oli hea lahendus, sest muidu raiskaksime põhimõtteliselt ilmaasjata neli rehvi. Usun, et parem oleks neid hoida ülejäänud nädalavahetuseks,» arutles Ogier 1,9 km pikkuse katse ärajäämise üle.