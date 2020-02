PM Rootsis ⟩ Ott Tänaku esimene emotsioon Rootsi rallilt: positiivne, et tunne on positiivne

«Auto on väga okei. Polegi sellistes oludes pole varem sõitnud. Kruusaseades on selle autoga olnud kokkupuude üsna minimaalne. See on positiivne, et tunne on positiivne,» sõnas Tänak vahetult pärast hooldusalasse jõudmist.

«Iseenesest mingeid üllatusi polnud. Oli teada, et olud on keerulised. Külm kruus pole naelrehvidele lihtne. Esimene katse pool on hea, teisel poolel kuumeneb rehv üle ja läheb keeruliseks. Seitsme kilomeetri pikkune testikatse on suhteliselt lühike, eriti võrreldes homsega, kus katsed umbes 20 km. Saab huvitav olema.»

Keeruliste olude tõttu jäeti ära ka tänasele planeeritud esimene, lühikene 1,9 km pikkune publikukatse. Piloodid lähevad küll rajale, ent tegemist on päeva teise testikatsena.

«Kui olusid pole, siis ei ole midagi teha. Kohale lähme ikka, saame fännidega saab aega veeta. Suures plaanis pole see suur kaotus,» kommenteeris Tänak katse ärajäämist.