City peatreener Guardiola: kui jääme Realile alla, võin kaotada töö

Kataloonlasest juhendaja sõnul on tiim paraja pinge all, sest neilt oodatakse palju. «Vaat seetõttu on nii keeruline võita. Tuleb välja, et City rohkem kui saja-aastane ajalugu tähendab sadat aastat ebaõnnestumisi, kuid see pole õige. Siin on mänginud palju väljapaistvaid jalgpallureid, kes on fänne õnnelikuks teinud. Tean, et inimesed ütlevad, et me kas oleme head või mitte piisavalt head,» alustas Guardiola intervjuud väljaandele Football Daily.