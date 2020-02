Täna otseblogi ⟩ Laskesuusatamise MM algab segateatesõiduga, kuidas läheb eestlastel?

«Vormi sättimine ainult tiitlivõistlusteks on väga eestlaslik. Kui läheme ajas tagasi, siis murdmaasuusatamises osaleti MK-l pisteliselt ja prooviti paremaid tulemusi teha MMil või OMil. See on iseenesest loogiline, kuna riigid on tiitlivõistlustel väljas väiksemate tiimidega ja ongi võimalus paremaid kohti saada,» ütles Soome laskesuusatamiskoondise hooldepealik on Marek Sander enne MM-i Postimehele.

«Eesti laskesuusatamiskoondis on hakanud minema sama teed. MK-sarja alustatakse, et valmistuda MMiks, ja pärast pikendatakse MK-etappidega hooaega. Vaevalt meil nii andetud sportlased on, et nad pole võimelised kogu hooaja hästi esinema. Kuidagi on tekkinud mentaliteet, et panustatakse ainult ühte suunda. Suurtes riikides ma seda ei näe.»