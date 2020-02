PM Rootsis ⟩ Pühapäeval lubatakse ilma, mis võib rallit veelgi lühendada

Lisaks soojakraadidele lubatakse Rootsi suure tõenäosusega ka vihma, mis olukorda veelgi halvendab. Kui laupäevale see suurt mõju ei avalda, sest pikemad kiiruskatsed sõidetakse hommikusel ajal, siis pühapäeva kohal on suured küsimärgid.

Nimelt esialgse plaani järgi sõidetakse ralli viimasel päeval kaks korda Likenäs kiiruskatset, mis on ka kogu ralli punktikatseks. Selle toimumise ajal peaks õhutemperatuur ulatuma kuue kraadini ja sadama paduvihma. Nõnda on mitmed eksperdid arvanud, et viimasel päeval näeme Likenäsi üht läbimist, kuna pärast on seal alles ainult mudamülkad.