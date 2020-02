Foto ⟩ 384 piigist jäi järele vaid üks – vaata, kuidas Rootsi kruus naelrehve kahjustab

Siinkohal on asjakohane selgitada, kuidas üldse piik rehvi külge saab. Alustuseks puuritakse rehvi sisse 384 auku ja täidetakse need spetsiaalse liimiga, mille koostis on seejuures salajane. Lõpuks surutakse aukudesse volframist ja terasest valmistatud piigid, mis ulatuvad rehvist 6,5 millimeetri jagu välja. Ühe rehvi peale kulub 45 minutit. See ajab kõrgeks ka rehvide hinna – uuena maksab ring Michelini piikrehve umbes 1600 eurot.