Mäkinen teab, mida tuleb teha, et Ogier pensioniplaanid edasi lükkaks

Nimelt kavatseb neljakordne ilmameister panustada enda kogemusele ja sealt saadud tagantjärele tarkusele. «Mina ise teadsin 2003. aastal, et tahan lõpetada, kuna tol hetkel polnud mul midagi muud teha, kui lihtsalt sõita,» vahendab Dirtfish soomlase sõnu. «Pärast aastast pausi hakkasin aga mõtlema, et miks ma nii tegin. Võinuksin ja pidanuksin ralliga jätkama.»

Comeback'i Mäkinen siiski ei teinud, olgugi, et kaalus seda päris mitu aastat. «Analoogsed mõtted ringlesid mu peas veel päris mitu aastat. Kaalusin pidevalt veel ühe hooaja tegemist. Olen seda ka Sebastienile juba maininud. Ütlesin talle, et minu kogemuse põhjal võivad pärast aastat pausi teatud mõtted tagasi tulla. Minul võttis sellega leppimine väga kaua aega,» sõnas Toyota tiimipealik.

«Ma tean, et kui Seb on võimeline tänavu veel rallisid võitma, siis saab see [lahkumis]otsus väga raske olema,» jätkas Mäkinen. «Seda tunnet lihtsalt ei koge mujal. Hakataksegi igatsema seda tunnet, kui saad teistele ära teha. Seda, et saaksid teistele öelda: ma olin sinust kiirem, ma tegin sulle pähe. See on kirjeldamatult hea tunne.»

Soomlasel on paika pandud ka esmane plaan, mis on tema hinnangul Ogier hoidmiseks vajalik. «Mul on tunne, et kui anname talle piisavalt hea auto, millega saab võidu peale kihutada, siis see motiveerib teda piisavalt ja võib-olla otsustab ta jäämise kasuks,» lausus Mäkinen.