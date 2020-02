Müügis on WRC-auto, millega McRae tegi viimase avaliku etteaste enne surma

2007. aasta MM-sarjas tegi müügis olev auto kaasa kuuel võistlusel, kus seda roolis maailmameister Solberg. Silverstone'i oksjonimaja hinnangul on masina müügihind 216 000 - 250 000 eurot. MM-sarja teid on käesolev Impreza tundnud ka hiljem. 2008. ja 2010. aastal roolis seda teine norralane Mads Östberg.

Umbes 13 aastat tagasi sõitis legendaarne Colin McRae - tegemist on 1995. aasta maailmatšempioniga - sellega Goodwoodi mootorispordifestivalil, mis on viimane kord, kui šotlane enne surma avalikkuse ees kihutas.

Prodrive'i sõnul pakutakse lisaks autole, mille mootor, käigukast ja turbo on uuesti üles ehitatud, ka palju varuosi. Praeguse omaniku käes on masin olnud viimased neli aastat ning seda on hästi hoitud.