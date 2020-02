Soomlased jõudsid Mäkäräinenit seganud salapärasele probleemile jälile

Soome parimat laskesuusatajat Kaisa Mäkäräinenit on viimasel ajal seganud kummaline mure - tema jalad on püstitiirudes värisenud, mistõttu on tal oluliselt keerulisem relva valitseda. Koondise lasketreeneri Juha Papinsaari sõnul on nüüd salapärase probleemi põhjusele jälile jõutud.