PM ROOTSIS ⟩ Tänak: võtame kõike samm-sammult

«Ma ei tundnud ennast viimasel katsel kõige enesekindlamalt, mistõttu läksin seda lihtsalt läbi sõitma. Aga oleme siin ilusasti kohal ja vahed on väikesed. Meid ootab ees veel kaks keerulist päeva ehk sõita on palju,» selgitas ta tekkinud vahet.

Monte Carlo rallil katkestamise tõttu pääses Tänak täna rajale seitsmendana. Kas see on hea või halb? «Mõlemat. Kui tee on kruusane, siis hea, kui jäine, siis väga mitte. Olud on muutlikud,» vastas valitsev maailmameister.