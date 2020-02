Latvala võib hakata Mäkinenilt raha tagasi nõudma

«Olime sõitnud ca viis kilomeetrit ja olin leidnud just hea rütmi ja tunne oli hea. Ühtäkki hakkas masin aga sirge peal välja surema. Arvasin, et see sellega piirdubki, kuid siis juhtus seda uuesti ja uuesti. Korra suri mootor keset kurvi välja, mistõttu tegime ka pirueti,» vahendab Iltalehti soomlase öeldut.

«Kui mul on jäänud sõita veel nii vähe kilomeetreid, siis paneb tõsiselt mõtlema, kas sellel kõigel on üldse mõtet. Pean Tommiga arutama, äkki saan veel ühe MM-etapi kaasa teha. Siin pole ma õiget rallit saanud sõitagi,» lausus Latvala. «Kui see oleks juhtunud minu süül, siis ei peaks me sellest rääkima, kuid praegu on olukord vähe teine. Usun, et leiame Tommiga läbirääkimistel kompromissi.»