Mäkinen võrdles Evansit mulluse Tänakuga: tema ülekaal on ilmselge ja mäekõrgune

«Ta on ilmselgelt kiireim ja väga enesekindel,» sõnas Mäkinen WRC reporterile antud lühiintervjuus. «Võrdleksin teda Otiga, kes oli eelmisel aastal teistest peajagu üle. Olukord on vägagi sarnane.»

Pärast kuut kiiruskatset on Evansi edu Tänaku ees 15,3 sekundit, kolmandal kohal kihutav Sebastien Ogier jääb maha juba 25,2 sekundit. Mäkinen tunnistas, et briti säärane üleolek on üllatav, ent teeb tal meele heaks.