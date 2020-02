Kas koroonaviirus ohustab ka Tokyo olümpiamängude toimumist?

«Saame teile kinnitada, et mängud viiakse läbi täies mahus ning viisil, mis on turvaline nii sportlaste kui ka pealtvaatajate jaoks,» vahendab portaal Inside the Games ROKi juhatusse kuuluv John Coatesi sõnu, kes tugineb omaakorda Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) hinnangutele.

Koroonaviirus on ainuüksi Hiinas nõudnud juba 1500 inimelu, haigestunute hulk läheneb sealjuures 100 000-le. Neljapäeval teatas esimesest koroonaohvrist ka Jaapan. Nemad on siiani fikseerinud 251 haigestusjuhtumit.

Coatese sõnul on Jaapani võimud ühes Tokyo mängude korralduskomiteega probleemiga tegelemas ning progress on siiani olnud rahuldav. «Nende koostöö on sujunud tõrgeteta ning mis peamine, informatsioon liigub. Hoiame olukorral silma peal, kuid lähtume praegu WHO juhisest, kes on meile kinnitanud, et pole ühtegi põhjust olümpiamänge ära jätta või neid kusagile üle viia,» lausus Coates.