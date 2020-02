Valitseva maailmameistri selja taha jätnud Artti Aigro lendas taas punktikohale

Eesti suusahüppajate lennumäe rekord on 213 meetri, mis kuulub 2017. aastast Kaarel Nurmsalule. Aigro on Sloveenias Planicas maandunud treeninghüppel ka 228 meetri peale, kuid kuna see ei sündinud võistluse käigus, on tegemist mitteametliku rekordiga.