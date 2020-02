PM Rootsis ⟩ Rootsi rallit valitseval Evansil on veel varugi

«Oli hea hommik. Tunne oli autos kogu aeg hea ja mugav, ei pidanud üleliia rapsima. Pidin kohati isegi natuke rahulikumalt võtma, sest mõne eelneva sõitja jäljed viinuks mu rajalt välja,» tunnistas Evans, et tal on veel varugi.

«Olen selles autos end kohe algusest peale väga enesekindlalt tundud,» sõnas tänavuseks hooajaks Toyotaga liitunud rallimees. «Rootsis oleme leidnud hea tasakaalu, peame samamoodi jätkama. Ott on teinud tubli ralli, aga kontrollime olukorda. Aga teame, et ta ei anna kunagi alla, nii et peame lõpuni pingutama.»