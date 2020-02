PM Rootsis ⟩ Harri Rovanperä: poiss on minust palju talendikam ja ta kiirus üllatab väga

Kalle Rovanperä näitab juba oma teisel MM-rallil WRC-autoga, et talenti on temas üüratult. Keerulistes tingimustes heitleb ta sekund-sekundis kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier'ga ning avapäeval heitles isegi Ott Tänakuga. Kuidas on isa Harri Rovanperä poja tegemistega rahul. «Praegu pole koht niivõrd oluline, sest ralli on lühikene ja katseid on veel sõita. Kõige tähtsam on olla konkurentsis ja nõnda on kõik korras,» selgitas Kalle isa Harri.

Harri ise osales WRC-autoga 90 MM-rallil ja suutis ka korra võidutseda. Kusjuures juhtus see just Rootsis 19 aastat tagasi. Kalle oli tol hetkel viiekuune. Harri tunnistab, et temast on poeg kordades andekam. «Tal on talenti enam kui isal. See on tal alles teine ralli WRC-masinaga. Ta on kohe kiiresti hea kiiruse leidnud ja ausalt öeldes ei uskunud, et ta niivõrd nobe on. Praegu paikneb ta kõrgel kohal, kuigi see pole hädavajalik. Õnneks poiss ise teab, mida teeb,» sõnas vanem Rovanperä, kes oli tegelikult isegi üllatunud, et poeg niivõrd kiiresti sõidab. «Üllatuseks on see kindlasti!»

Rootsi tingimused on mitme aasta keerulisemad ja tegelikult kihutatakse enamasti ikkagi puhtal kruusal. Talverallist on asi kaugel, kuid soomlane leidis väikese positiivse noodi ikkagi ka. «Õnneks külm on olnud. Esimesel ja teisel katsel lund ja külma oli ka. Kaks ülejäänut on olnud vahelduva olustikuga. Ilmastik pole meie kontrolli all ja peame sellega arvestama.»

Kalle on WRC-karjääris alles esimesi samme tegemas ja nõnda ei saa talle suuri ootusi peale panna. Sellest hoolimata sõidab ta juba praegu kõrges mängus, kuid isa jäi ikkagi rahulikuks. «Tulla finišisse ja saada kilomeetreid juurde, lõppkoht, see on kõige tähtsam. Ei hakka rohkem arvama, mis tulla võib ja vaatame pühapäeval finišis, mis seis on,» selgitas Harri Rovanperä.